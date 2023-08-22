Отца погибшего в приемной семье Далера Бобиева выпустят по УДО

Родной отец погибшего в приемной семье Далера Бобиева досрочно выйдет из колонии.

Ранее Худжановиддин Бобиев, отбывающий срок за разбой, подавал ходатайство на освобождение по УДО, но 28 июня 2023 года Чкаловский районный суд ему отказал. 21 августа Свердловский областной суд пересмотрел это решение. «Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства об УДО. Бобиев Х.С. выйдет из мест лишения свободы раньше на 1 год 1 месяц 17 дней», – сообщили в пресс-службе облсуда.

В 2018 году Нижнесергинский районный суд приговорил Бобиева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как уже сообщал «Новый День», Далер три года воспитывался в семье, где кроме него были трое родных и еще двое приемных детей. 26 июня его опекунша Вероника Наумова объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь Екатеринбург искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. О пропаже мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи. Наумова арестована по подозрению в убийстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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