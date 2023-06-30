Отец погибшего мальчика Далера сидит за разбой, но очень хочет попасть на похороны

Родной отец погибшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера сейчас находится в колонии, но надеется выйти по УДО и успеть на похороны сына.

Об этом рассказал «Новому Дню» двоюродный брат Далера Шамсутдин, который приехал на суд по избранию меры пресечения Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве ребенка. «Он мне рассказал, что она (Наумова) шесть месяцев его обманывала, присылала фотки, что с Далером все в порядке, говорила, выйдете, его заберете, – рассказал родственник мальчика. – Он должен был выйти 28-го по УДО, но кто-то, адвокат или прокурор, был против. Сейчас он ждет апелляции, чтобы его выпустили, чтобы на похороны попасть».

По словам молодого человека, Бобиев-старший отбывает срок за разбой, но своей вины он не признал. Кроме того, мужчина – мусульманин, и он хотел бы, чтобы его сына похоронили по обряду этой религии. Старшая сестра Далера Даша, которая тоже жила в семье Наумовых, родная мальчику только по матери, отец у нее другой.

Напомним, Наумовой уже предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо убийства, ее обвиняют в истязании ребенка и мошенничестве. По версии следствия, она умышленно несколько месяцев скрывала от полиции и опеки смерть Далера, чтобы продолжать получать на него социальные выплаты. Следствие будет требовать ее заключения под стражу.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Елена Владимирова

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