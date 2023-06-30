Начался суд по мере пресечения опекунше погибшего 6-летнего Далера Бобиева (ФОТО)

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга началось заседание по избранию меры пресечения Веронике Наумовой, опекуну погибшего 6-летнего мальчика Далера Бобиева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, кроме журналистов, к зданию суда подъехали несколько неравнодушных горожан, в том числе – волонтеров, которые три дня искали мальчика и надеялись, что он жив. Сейчас они требуют сурового наказания для всех виновных в гибели ребенка, в том числе – пожизненного заключения для Наумовой. Отметим, что в России такое наказание для женщин не предусмотрено.

Напомним, Наумовой уже предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо убийства, ее обвиняют в истязании ребенка и мошенничестве. По версии следствия, она умышленно несколько месяцев скрывала от полиции и опеки смерть Далера, чтобы продолжать получать на него социальные выплаты. Следствие будет требовать ее заключения под стражу.

Добавим, Веронику Наумову задержали 28 июня. Утром 29 июня стало известно, что мальчик погиб, его тело нашли в гаражах. Причем он умер за несколько месяцев до того, как Наумова заявила о его исчезновении.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Елена Владимирова

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