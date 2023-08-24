Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста опекунши Далера Бобиева

В Ленинском районном суде начинается заседание, на котором рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения в отношении Вероники Наумовой. По предыдущему решению суда опекунша Далера Бобиева находится в СИЗО до 26 августа. Информацию о заседании «Новому Дню» подтвердили в Ленинском районном суде. Скорее всего сама Вероника Наумова присутствовать не будет.

Напомним, 30 июня Чкаловский районный суд арестовал Веронику Наумову на 1 месяц и 29 дней. Женщина обвиняется по трем статьям УК РФ: истязание, убийство малолетнего и мошенничество. Наумова пыталась обжаловать решение и изменить меру персечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу. Но Свердловский областной суд оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Наумова была опекуном 6-летнего Далера Бобиева. Мальчик три года воспитывался в семье, где кроме него были трое родных и еще двое приемных детей. 26 июня Вероника Наумова объявила о пропаже ребенка. Якобы, он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь Екатеринбург искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. О пропаже мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи.

Позднее выяснилось, что работники детского сада видели на теле Далера следы побоев. Но о жестоком обращении с ребенком никуда не сообщили. Заведующая детским садом и начальник службы опеки были задержаны, однако по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотруднику детского сада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», специалисту опеки и попечительства – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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