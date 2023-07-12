Опекуншу погибшего Далера Бобиева оставили в СИЗО до конца августа

Свердловский областной суд отказал Веронике Наумовой в смягчении меры пресечения. Она останется под стражей до конца августа.

Адвокат Наумовой просила о любой мере пресечения, не связанной с пребыванием под стражей: домашнем аресте, подписке о невыезде и так далее. Но суд счел доводы защиты недостаточными. Вероника Наумова останется в СИЗО по 26 августа 2023 года включительно.

Напомним, 30 июня Чкаловский районный суд Веронику Наумову арестовали на 1 месяц и 29 дней. Женщина обвиняется по трем статьям УК РФ: истязание, убийство малолетнего и мошенничество.

Наумова была опекуном 6-летнего Далера Бобиева. Мальчик три года воспитывался в семье, где кроме него были трое родных и еще двое приемных детей. 26 июня Вероника Наумова объявила о пропаже ребенка. Якобы, он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь Екатеринбург искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. О пропаже мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи.

Позднее выяснилось, что работники детского сада видели на теле Далера следы побоев. Но о жестоком обращении с ребенком никуда не сообщили. Заведующая детским садом и начальник службы опеки были задержаны, однако по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотруднику детского сада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», специалисту опеки и попечительства – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека»

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/800212.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/799868.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/799722.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/799863.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»