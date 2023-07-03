Муж Вероники Наумовой рассказал, что не знал об издевательствах над Далером и его смерти

Опекун шестилетнего Далера Александр Наумов рассказал, что его допросили с использованием полиграфа, но своего процессуального статуса мужчина не знает. По его словам, он почти никогда не бывал дома, поэтому не в курсе, издевалась ли Вероника над Далером. Также он якобы не знал о смерти мальчика, которая случилась несколько месяцев назад.

Александра Наумова на прошлой неделе вернули из зоны СВО, где он служил по контракту. В интервью корреспонденту «Комсомольской правды – Екатеринбург», мужчина рассказал, что надеется в скором времени забрать родных сына и двух дочерей. Детей, которые были под опекой жены, он брать не планирует. «Мне предлагали их забрать. Но как я буду их воспитывать? Я не являюсь приемным родителем. Там курсы только на три месяца», – цитирует мужчину «КП».

С женой Вероникой он еще не виделся, но надеется, что ему разрешат свидание в СИЗО: «Хочется для начала ей в глаза посмотреть. А потом пусть расскажет, почему так произошло».

Александр уверяет, что не знал ни об особенностях развития Далера, о которых говорила его жена журналистам, ни об отношении женщины к опекуну. Мужчина объясняет это тем, что постоянно был в командировках по работе (он служит по контракту). Последний раз дома Наумов был в марте 2023 года. Далера тогда уже не было. Но Вероника заявила, что он гостит у подруги.

Напомним, Далер Бобиев воспитывался в семье опекунов Наумовых. Несколько месяцев назад ребенок умер при невыясненных пока обстоятельствах. Вероника Наумова никому не сообщила о смерти Далера, продолжала получать на него пособия и постить старые фото мальчика в соцсетях. 26 июня опекунша заявила, что ребенок сбежал. Его трое суток искали сотни людей. 29 июня в гараже, арендуемом Наумовой, нашли труп ребенка в сумке, который лежал там уже давно. Опекуншу обвиняют в истязании и убийстве малолетнего, а также в мошенничестве. 30 июня ее отправили на два месяца в СИЗО.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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