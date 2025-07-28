Убийство Далера Бобиева: история, которая не должна повториться (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в 14:00 Свердловский областной суд огласит приговор Веронике Наумовой, обвиняемой в жестоком убийстве приемного ребенка Далера Бобиева, и ее соучастнику – племяннику Даниилу Егольникову. Два года назад это преступление потрясло всю страну. «Новый День» напоминает, как это было.

Хронология

О пропаже 6-летнего Далера Бобиева, жившего в приемной семье, стало известно 26 июня 2023 года. Его объявили в розыск. Опекун, Вероника Наумова, заявила, что мальчик сбежал из дома в ночь на 26 июня.

Вечером 27 июня было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» – это стандартная практика, когда речь идет о пропаже детей. В поисках были задействованы более полутора тысяч человек, включая сотрудников полиции, МЧС, волонтеров отряда «Прорыв» и сообщества «Лиза Алерт». За два дня были опрошены почти две тысячи человек.

29 июня Веронику Наумову задержали, поскольку появились подозрения, что она может быть причастна к исчезновению мальчика. В тот же день тело Далера нашли в гараже. Выяснилось, что он был убит еще несколько месяцев назад.

«Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку. Поисковым мероприятиям, в которых задействовалось в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, дан отбой», – прокомментировал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Горожане были потрясены. У дома, где жил маленький Далер, и у гаража, где нашли его тело, появились стихийные мемориалы.

30 июня прокуратура заявила, что в то время, когда мальчик посещал детский сад, воспитатели и медработник видели следы побоев на его теле, но никому не сообщили. Кроме того, они отмечали, что ребенок пропускает садик с января 2023 года. Было возбуждено уголовное дело о халатности.

В тот же день Наумову арестовали. Ей было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо убийства, ее обвинили в истязании ребенка и мошенничестве. Она несколько месяцев скрывала от полиции и опеки смерть Далера, чтобы продолжать получать на него социальные выплаты.

5 июля Екатеринбург попрощался с Далером. Из родственников на церемонию пришел только его двоюродный брат Шамсиддин, но на похоронах присутствовало около сотни горожан. Мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Горном Щите.

Следствие и суд

14 июня 2024 расследование уголовного дела было завершено. Наумовой предъявлено обвинение по нескольким статьям УК, в том числе:

– пп. «в», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти»,

– п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями, по мотивам национальной ненависти».

Судебный процесс начался 26 августа 2024 года. Вероника Наумова не признала своей вины. Она заявила, что в смерти ребенка виноват «другой человек». «Я скрыла смерть ребенка, чтобы защитить человека, который мне очень дорог», – сказала она.

6 июня 2025 в Свердловском областном суде прошли прения по делу об убийстве Далера. На заседании лично выступил прокурор Свердловской области Борис Крылов. Он потребовал назначить Наумовой наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима по совокупности преступлений, а Егольникову – 6 лет.

Связанные уголовные дела

Кроме Наумовой, перед судом предстали еще несколько человек, связанных с этим делом.

Так, была осуждена сотрудница опеки Евгения Вознесенская, которая курировала семью, куда взяли на воспитание Далера Бобиева. Соцработница внесла в служебные документы данные о том, что с ребенком все в порядке, в чем она якобы убедилась во время обхода. На тот момент мальчик был уже мертв. Ее признали виновной в служебном подлоге и приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. К осужденной применена отсрочка – отбывать наказание она будет по достижении ее ребенком 14-летнего возраста.

Фото: облпрокуратура

Кроме того, в 2025 году была осуждена Анна Гилева – бывшая и.о. заведующей детским садом, в который ходил Далер. Она видела на теле ребенка следы побоев, но никому не сказала, а также скрыла тот факт, что Далер несколько месяцев не ходил в садик.

Гилеву признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы, но заменил его на принудительные работы на срок 2 года, с удержанием 15 % заработка в доход государства, с лишением права руководить образовательными учреждениями на 2 года.

Фото: облпрокуратура

В сентябре 2024 года был осужден Александр Наумов – муж главной обвиняемой по делу Далера. Мужчину обвиняли в истязаниях ребенка. Суд признал Александра Наумова виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы. После первого же судебного заседания Александр Наумов заявил СМИ, что своей вины не признает. По словам его адвоката, в момент смерти ребенка, а также до и после этого Наумов находился в зоне СВО, награжден государственными наградами. О том, что происходило в семье в его отсутствие, он якобы не знал. Его слова опровергал адвокат Илкин Амиров, который представляет интересы биологического отца убитого ребенка. «Вероника Наумова сообщила мужу о смерти Далера, когда тот был на СВО. После этого Александр посоветовал жене забетонировать сумку с телом в подвале гаража. Она позвонила ему и сказала, что его убила сестра. Но сама она не знает, как это случилось. После этого Наумов приезжал домой в отпуск, зная, что тело мальчика в гараже», – заявлял Амиров.

Реакция властей

Чудовищная история Далера Бобиева привлекла внимание общественности к деятельности органов опеки. Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков заявил, что проблем в этой сфере немало.

В июле 2023 года в интервью ОТВ Мороков сказал, что «есть вопросы к межведомственному взаимодействию – детский сад, больница, другие учреждения, где ребенок был». По его мнению, органы опеки должны выступать оператором по взаимодействию учреждений.

Он также сообщил, что в регионе катастрофически не хватает кадров в сфере опеки и попечительства. «Есть некий норматив специалистов органов опеки на количество населения. У нас он в два раза не дотягивает. У нас 460 сотрудников органы опеки во всей области, а должно быть 1150 с чем-то. Нагрузка очень дикая, большая, и иногда не хватает времени, чтобы исполнить более 50 функций, которые на них возложены», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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