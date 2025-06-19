Сотрудницу опеки, «проспавшую» убийство приемного мальчика, отправили в колонию

Прокуратура добилась ужесточения наказания для сотрудницы опеки Евгении Вознесенской, которая курировала семью, куда взяли на воспитание приемного мальчика Далера Бобиева. Он был убит, суд над его опекуншей Вероникой Наумовой еще продолжается.

Изначально Чкаловский райсуд признал вину сотрудницы опеки, которая подделала документы – женщина внесла в них данные о том, что с ребенком все в порядке, в чем она якобы убедилась во время обхода. На тот момент мальчик был уже мертв. Вознесенскую судили по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Однако первая инстанция ограничилась наказанием в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Что не устроило прокуратуру.

В апелляции Свердловский областной суд увеличил сумму штрафа до 200 тыс. рублей, а также запретил женщине занимать должности на госслужбе. Но и это решение не устроило прокуратуру. Оно было отменено в Седьмом кассационном суде. В итоге при новом рассмотрении Свердловский облсуд назначил Вознесенской 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом на основании ст. 82 УК РФ к осужденной применена отсрочка – отбывать наказание она будет по достижении ее ребенком 14-летнего возраста.

Екатеринбург, Елена Сычева

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