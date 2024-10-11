Экс-сотруднице опеки из дела об убийстве Далера Бобиева ужесточили наказание

Свердловский областной суд удвоил сумму штрафа бывшей сотруднице службы опеки Евгении Вознесенской, которая должна была следить за условиями жизни в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщину приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.

Ранее «Новый День» писал, что, по данным следствия, в начале декабря 2022 года подсудимая должна была посетить Далера в приемной семье и узнать, как он живет. Вместо этого она просто поговорила с опекуном Вероникой Наумовой по телефону. Та заверила ее, что с мальчиком все хорошо. Изготовленный служащей документ потом стал основанием для того, чтобы Наумова еще полгода продолжила получать социальные выплаты на мальчика, который в момент разговора, скорее всего, уже был мертв.

В августе 2024 года женщину признали виновной в совершении преступления по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и назначили штраф в виде 100 тысяч рублей. Однако прокурор принес апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного наказания. Суд удовлетворил его частично, усилив наказание: помимо удвоенного штрафа Евгении Вознесенской также запретили занимать должности в педагогической сфере в течение двух лет.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Сама Наумова на суде заявила, что в смерти ребенка виноват «другой человек». «Я скрыла смерть ребенка, чтобы защитить человека, который мне очень дорог», – сказала она. Следующее заседание по ее делу состоится в конце октября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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