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Пятница, 11 октября 2024, 13:25 мск

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Экс-сотруднице опеки из дела об убийстве Далера Бобиева ужесточили наказание

Фото областной прокуратуры

Свердловский областной суд удвоил сумму штрафа бывшей сотруднице службы опеки Евгении Вознесенской, которая должна была следить за условиями жизни в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщину приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.

Ранее «Новый День» писал, что, по данным следствия, в начале декабря 2022 года подсудимая должна была посетить Далера в приемной семье и узнать, как он живет. Вместо этого она просто поговорила с опекуном Вероникой Наумовой по телефону. Та заверила ее, что с мальчиком все хорошо. Изготовленный служащей документ потом стал основанием для того, чтобы Наумова еще полгода продолжила получать социальные выплаты на мальчика, который в момент разговора, скорее всего, уже был мертв.

В августе 2024 года женщину признали виновной в совершении преступления по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и назначили штраф в виде 100 тысяч рублей. Однако прокурор принес апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного наказания. Суд удовлетворил его частично, усилив наказание: помимо удвоенного штрафа Евгении Вознесенской также запретили занимать должности в педагогической сфере в течение двух лет.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Сама Наумова на суде заявила, что в смерти ребенка виноват «другой человек». «Я скрыла смерть ребенка, чтобы защитить человека, который мне очень дорог», – сказала она. Следующее заседание по ее делу состоится в конце октября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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