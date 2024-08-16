Начали судить бывшую сотрудницу опеки, которая фигурирует в деле об убийстве 5-летнего Далера

В Екатеринбурге начали судить бывшую сотрудницу отдела опеки и попечительства, которая должна была регулярно проверять условия жизни 5-летнего Далера Бобиева в приемной семье. По версии следствия, женщина совершила служебный подлог, который не позволил вовремя обнаружить убийство ребенка его опекуншей.

По данным следствия, в начале декабря 2022 года подсудимая должна была посетить Далера в приемной семье и узнать, как он живет. Вместо этого она просто поговорила с опекуном Вероникой Наумовой по телефону. Та заверила ее, что с мальчиком все хорошо. Изготовленный служащей документ потом стал основанием для того, чтобы Наумова еще полгода продолжила получать социальные выплаты на мальчика, который в момент разговора, скорее всего, уже был мертв.

Как уже сообщал «Новый День», Вероника Наумова, опекун мальчика, обвиняется в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. Второй подсудимый – Даниил Егольников, племянник Наумовой – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.

Напомним, убийство Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня 2023 года Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще 2 декабря 2022 года, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

По данным следствия, Наумова получила опеку над маленьким Далером в декабре 2019 года. Помимо него в семье воспитывалось еще пятеро детей – трое своих и двое приемных. В течение трех лет обвиняемая, испытывая к приемному ребенку ненависть по национальному признаку, мучила и истязала его с особой жестокостью. Она била мальчика, запрещала ему играть с другими детьми и не выпускала на улицу. К истязаниям Далера она привлекала своего на тот момент несовершеннолетнего племянника и двух девочек, которые находились от нее в материальной зависимости. Вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала Далеру ноги скотчем и избила его металлической ложкой для обуви. А затем засунула мальчика в ванну с холодной водой и утопила его. Она спрятала тело в спортивную сумку и вынесла в гараж. Там убитого ребенка нашли спустя полгода. Также в материалах дела указано, что обвиняемая с января по июнь 2023 года незаконно получала социальные выплаты на Далера, всего на сумму свыше 119 тысяч рублей.

Суд над Наумовой начнется 26 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube