Суд по делу об убийстве 5-летнего Далера начнется 26 августа

Свердловский областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела об истязании и убийстве 5-летнего Далера Бобиева 26 августа в 10:30.

Как уже сообщал «Новый День», Вероника Наумова, опекун мальчика, обвиняется в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат.

Второй подсудимый – Даниил Егольников, племянник Наумовой – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.

Напомним, убийство Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

По данным следствия, Наумова получила опеку над маленьким Далером в декабре 2019 года. Помимо него в семье воспитывалось еще пятеро детей – трое своих и двое приемных.

В течение трех лет обвиняемая, испытывая к приемному ребенку ненависть по национальному признаку, мучила и истязала его с особой жестокостью. Она била мальчика, запрещала ему играть с другими детьми и не выпускала на улицу. К истязаниям Далера она привлекала своего на тот момент несовершеннолетнего племянника и двух девочек, которые находились от нее в материальной зависимости.

Вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала Далеру ноги скотчем и избила его металлической ложкой для обуви. А затем засунула мальчика в ванну с холодной водой и утопила его. Она спрятала тело в спортивную сумку и вынесла в гараж. Там убитого ребенка нашли спустя полгода. Также в материалах дела указано, что обвиняемая с января по июнь 2023 года незаконно получала социальные выплаты на Далера, всего на сумму свыше 119 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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