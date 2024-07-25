Следователи раскрыли, как опекунша Наумова убивала 5-летнего Далера. Дело передано в суд

Свердловская прокуратура утвердила обвинительные заключения по резонансному уголовному делу об убийстве Далера Бобиева в приемной семье. 35-летняя опекунша Вероника Наумова и ее 21-летний племянник предстанут перед Свердловским областным судом.

По данным следствия, Наумова получила опеку над маленьким Далером в декабре 2019 года. Помимо него в семье воспитывалось еще пятеро детей – трое своих и двое приемных. В течение трех лет обвиняемая, испытывая к приемному ребенку ненависть по национальному признаку, мучила и истязала его с особой жестокостью. Она била мальчика, запрещала ему играть с другими детьми и не выпускала на улицу. К истязаниям Далера она привлекала своего несовершеннолетнего на тот момент племянника и двух девочек, которые находились от нее в материальной зависимости.

Вечером 2 декабря Наумова связала Далеру ноги скотчем и избила его металлической ложкой для обуви. А затем засунула мальчика в ванну с холодной водой и утопила его. Она спрятала тело в спортивную сумку и вынесла в гараж. Там убитого ребенка нашли спустя полгода – после масштабных поисков, в которых участвовали тысячи горожан. Также в материалах дела указано, что обвиняемая с января по июнь 2023 года незаконно получала социальные выплаты за Далера, всего на сумму свыше 119 тысяч рублей.

В зависимости от роли каждого, Вероника Наумова и ее племянник обвиняются по следующим уголовным статьям:

ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти»,

ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями, по мотивам национальной ненависти»,

ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание группой лиц по предварительному сговору, с издевательствами и мучениями для потерпевшего»,

ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего»,

ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления»,

ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним» и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Также Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело в отношении бывшей заведующей детского сада, куда ходил Далер. Женщина обвиняется в халатности, так как видела следы побоев у ребенка, но не сообщила в органы опеки. Также по данным СК, заведующая отправила ложные сведения в отдел ПДН о том, что травмы не выявлялись, и не сообщила в управление соцполитики о том, что Далер более 200 дней без уважительной причины не посещал детский сад.

Также в Екатеринбурге будут судить бывшего специалиста отдела опеки и попечительства, которая не проверила условия проживания ребенка в приемной семье. Очередной визит был запланирован в начале декабря 2023 года, когда и был убит Далер. Сотрудница опеки просто позвонила Наумовой, и с ее слов заполнила официальные документы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube