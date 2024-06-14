В убийстве 5-летнего Далера нашли мотив национальной ненависти. Вторым обвиняемым стал племянник опекуна

Завершено расследование одного из самых резонансных преступлений 2023 года – убийства в приемной семье маленького Далера Бобиева. Перед судом предстанут его опекун Вероника Наумова и ее племянник, которому на момент смерти Далера было 19 лет.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в зависимости от роли каждого Наумовой и ее племяннику предъявлены обвинения по следующим статьям:

– пп. «в», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти),

– п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством или мучениями, по мотивам национальной ненависти),

– ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, с издевательствами и мучениями для потерпевшего),

– п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего),

– ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, путём угроз, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу),

– ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В СУ СКР уточнили, что Наумова вовлекла племянника в совершение преступлений под угрозой того, что в случае его неучастия она выгонит его из квартиры.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Сегодня было вынесено постановление о продлении Наумовой меры пресечения в виде содержания под стражей по 27 августа включительно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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