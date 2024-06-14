Вероника Наумова останется под арестом до конца августа

Свердловский облсуд удовлетворил ходатайство следователя – продлить арест опекунше убитого мальчика Далера Бобиева на срок больше 1 года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, сегодня было вынесено постановление о продлении Наумовой меры пресечения в виде содержания под стражей по 27 августа включительно.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Веронике Наумовой предъявлено обвинение по трем статьям УК – «Истязание», «Убийство малолетнего» и «Мошенничество» (она продолжала получать на ребенка социальные выплаты и после его смерти).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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