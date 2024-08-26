Вероника Наумова не признает вину в убийстве маленького Далера

В Свердловском областном суде начался процесс по делу об убийстве 5-летнего Далера Бобиева. На скамье подсудимых – опекун ребенка Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников.

Перед началом заседания с журналистами пообщался представитель потерпевших – адвокат Илкин Амиров, который представляет интересы биологического отца погибшего ребенка. Когда Далер погиб, его отец отбывал срок в колонии.

По словам адвоката, Вероника Наумова не признает свою вину. Но отец мальчика абсолютно уверен, что она убийца, и ожидает, что Наумова будет наказана по всей строгости закона. Кроме того, по мнению адвоката, мотивом преступления действительно могла быть ненависть по национальному признаку. Ничем другим жестокость обвиняемой он объяснить не может.

Сама Наумова заявила, что в смерти ребенка виноват «другой человек». «Я скрыла смерть ребенка, чтобы защитить человека, который мне очень дорог», – сказала она.

Как уже сообщал «Новый День», Вероника Наумова, опекун мальчика, обвиняется в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат.

Второй подсудимый – Даниил Егольников, племянник Наумовой – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.

Напомним, убийство Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

По данным следствия, Наумова получила опеку над маленьким Далером в декабре 2019 года. Помимо него в семье воспитывалось еще пятеро детей – трое своих и двое приемных.

В течение трех лет, по версии следствия, Наумова била мальчика, запрещала ему играть с другими детьми и не выпускала на улицу. К истязаниям Далера она привлекала своего на тот момент несовершеннолетнего племянника и двух девочек, которые находились от нее в материальной зависимости.

Вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала Далеру ноги скотчем и избила его металлической ложкой для обуви. А затем засунула мальчика в ванну с холодной водой и утопила его. Она спрятала тело в спортивную сумку и вынесла в гараж. Там убитого ребенка нашли спустя полгода. Также в материалах дела указано, что обвиняемая с января по июнь 2023 года незаконно получала социальные выплаты на Далера, всего на сумму свыше 119 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Елена Владимирова

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