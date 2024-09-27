Муж опекунши Далера Бобиева осужден за истязание ребенка

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор Александру Наумову – мужу главной обвиняемой по делу об убийстве 5-летнего Далера Бобиева в приемной семье. Мужчину обвиняли в истязаниях ребенка.

Суд признал Александра Наумова виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы, сообщает КП-Екатеринбург.

После первого же судебного заседания Александр Наумов заявил СМИ, что своей вины не признает. По словам его адвоката, в момент смерти ребенка, а также до и после этого Наумов находился в зоне СВО, награжден государственными наградами. О том, что происходило в семье в его отсутствие, он якобы не знал.

Его слова опровергал адвокат Илкин Амиров, который представляет интересы биологического отца убитого ребенка. «Вероника Наумова сообщила мужу о смерти Далера, когда тот был на СВО. После этого Александр посоветовал жене забетонировать сумку с телом в подвале гаража. Она позвонила ему и сказала, что его убила сестра. Но сама она не знает, как это случилось. После этого Наумов приезжал домой в отпуск, зная, что тело мальчика в гараже», – заявлял Амиров.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Сама Наумова на суде заявила, что в смерти ребенка виноват «другой человек». «Я скрыла смерть ребенка, чтобы защитить человека, который мне очень дорог», – сказала она. Следующее заседание по ее делу состоится в конце октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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