Муж Вероники Наумовой дал ей совет, как спрятать тело убитого мальчика Далера

В деле об убийстве в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева появились новые шокирующие подробности. Оказывается, муж опекуна Вероники Наумовой, Александр, узнал о смерти ребенка очень давно и даже давал советы, как спрятать тело.

«Вероника Наумова сообщила мужу о смерти Далера, когда тот был на СВО. После этого Александр посоветовал жене забетонировать сумку с телом в подвале гаража. Она позвонила ему и сказала, что его убила сестра. Но сама она не знает, как это случилось. После этого Наумов приезжал домой в отпуск, зная, что тело мальчика в гараже», – пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката Илкина Амирова, который представляет интересы биологического отца убитого ребенка.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Сейчас обвинение предъявлено уже трем членам приемной семьи: самой Веронике Наумовой (в убийстве и истязаниях ребенка по мотивам национальной ненависти, а также мошенничестве), ее племяннику и мужу (только в истязаниях).

Ранее Александр Наумов заявил СМИ, что своей вины не признает. По словам его адвоката, в момент смерти ребенка, а также до и после этого Наумов находился в зоне СВО, награжден государственными наградами. О том, что происходило в семье в его отсутствие, он якобы не знал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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