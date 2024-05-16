Начался суд над мужем опекунши убитого мальчика Далера

Сегодня в Екатеринбурге начали судить Александра Наумова, мужа опекунши маленького Далера Бобиева, которого нашли мертвым прошлым летом.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 117 УК РФ, часть 2, пункты «г», «д» «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Заседание прошло в закрытом от прессы режиме, но после выхода из зала Наумов заявил СМИ, что своей вины не признает. «Это все надумано из-за резонанса. Отрицаю обвинение полностью», – цитирует его телеграм-канал Ural Mash. Следующее заседание назначено на 23 мая. Наумов будет ждать его под подпиской о невыезде. По словам его адвоката, в момент смерти ребенка, а также до и после этого Наумов находился в зоне СВО, награжден государственными наградами. О том, что происходило в семье в его отсутствие, он якобы не знал.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. Веронике Наумовой предъявлено обвинение по трем статьям УК – «Истязание», «Убийство малолетнего» и «Мошенничество» (она продолжала получать на ребенка социальные выплаты и после его смерти). Как минимум до 27 мая она будет находиться в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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