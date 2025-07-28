Веронику Наумову приговорили к 24 годам колонии за убийство маленького Далера

Свердловский областной суд вынес приговор Веронике Наумовой, обвиняемой в жестоком убийстве приемного ребенка Далера Бобиева, и ее соучастнику – племяннику Даниилу Егольникову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Наумову приговорили к 24 года колонии общего режима. Племянника Наумовой Даниила Егольникова, который принимал участие в истязании мальчика, приговорили к 5 годам колонии.

Напомним, о пропаже Далера Бобиева, жившего в приемной семье, стало известно 26 июня 2023 года. Его объявили в розыск. Опекун, Вероника Наумова, заявила, что мальчик сбежал из дома в ночь на 26 июня.

29 июня Веронику Наумову задержали, поскольку появились подозрения, что она может быть причастна к исчезновению мальчика. В тот же день тело Далера нашли в гараже. Выяснилось, что он был убит еще несколько месяцев назад. В момент смерти мальчику было 5 лет.

30 июня 2023 года Наумову арестовали. Ей было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо убийства, ее обвинили в истязании ребенка и мошенничестве – она несколько месяцев скрывала от полиции и опеки смерть Далера, чтобы продолжать получать на него социальные выплаты.

Год назад дело было передано в суд. Вероника Наумова не признала своей вины. Она заявила, что в смерти ребенка виноват «другой человек». «Я скрыла смерть ребенка, чтобы защитить человека, который мне очень дорог», – сказала она.

6 июня 2025 в Свердловском областном суде прошли прения по делу об убийстве Далера. На заседании лично выступил прокурор Свердловской области Борис Крылов. Он потребовал назначить Наумовой наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима по совокупности преступлений, а Егольникову – 6 лет.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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