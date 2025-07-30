Дмитрий «Гоблин» Пучков об убийстве 5-летнего Далера: «Где ваша ужасная ювенальная юстиция?»

Приговор Веронике Наумовой, которая жестоко убила 5-летнего приемного сына Далера, остается обсуждаемой темой в российских медиа. По мнению видеоблогера, переводчика, члена Общественной палаты РФ Дмитрия «Гоблина» Пучкова, проблема не только в таких как Наумова, но и в равнодушии должностных лиц и общества.

«Что лично я в этом вижу? Гражданка, у которой 6 или 7 детей, часть из которых неродные. Она их берет специально, чтобы не работать, получать пособия. Вот нам все рассказывают сказки про какую-то ужасную ювенальную юстицию, которая вырывает несчастных детей из рук родителей, а это вам как? Ребенка избивает приемная мать, ребенка избивают дети этой приемной матери, в конце концов, она его просто убила. Вы считаете, что за этим никакая ювенальная юстиция смотреть не должна? Обязана ежедневно приходить! Вы не поверите, если ребенка бьют – это видно. На ребенке остаются следы. Кровоподтеки и гематомы. Ребенок ведет себя совершенно не так, если насилие совершается. И что, в детских садах никто этого не видит, никто не замечает? Там даже манера общения не такая, как в нормальных семьях. Но никому никакого дела нет, никто ни за чем не смотрит. И вот результат – ребенка убили», – заявил Дмитрий Пучков в эфире «Радио Спутник» в передаче «Вечер на радио Sputnik».

Наумова рассказала, как издевалась над Далером

Как уже писал «Новый День», Веронику Наумову приговорили к 24 годам колонии. Однако она не единственная, кто оказался перед судом после смерти Далера. Так, была осуждена сотрудница опеки Евгения Вознесенская, которая курировала семью, куда взяли на воспитание Далера Бобиева. Соцработница внесла в служебные документы данные о том, что с ребенком все в порядке, в чем она якобы убедилась во время обхода. На тот момент мальчик был уже мертв. Ее признали виновной в служебном подлоге и приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, в 2025 году была осуждена Анна Гилева – бывшая и.о. заведующей детским садом, в который ходил Далер. Она видела на теле ребенка следы побоев, но никому не сказала, а также скрыла тот факт, что Далер несколько месяцев не ходил в садик. Гилеву признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы, но заменил его на принудительные работы на срок 2 года.

Вскоре после убийства ребенка детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков заявил, что проблем в сфере опеки немало. В частности, в регионе катастрофически не хватает кадров в сфере опеки и попечительства. «Есть некий норматив специалистов органов опеки на количество населения. У нас он в два раза не дотягивает. У нас 460 сотрудников органы опеки во всей области, а должно быть 1150 с чем-то. Нагрузка очень дикая, большая, и иногда не хватает времени, чтобы исполнить более 50 функций, которые на них возложены», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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