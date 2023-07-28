Детский омбудсмен рассказал о роли опеки в деле Далера Бобиева и нехватке кадров

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков оценил роль органов опеки в деле о гибели 6-летнего Далера Бобиева.

В интервью ОТВ Мороков заявил, что «есть вопросы к межведомственному взаимодействию – детский сад, больница, другие учреждения, где ребенок был». По его мнению, среди учреждений органы опеки должны выступать оператором по взаимодействию.

Он также сообщил, что в регионе катастрофически не хватает кадров в сфере опеки и попечительства. «Есть некий норматив специалистов органов опеки на количество населения. У нас он в два раза не дотягивает. У нас 460 сотрудников органы опеки во всей области, а должно быть 1150 с чем-то. Нагрузка очень дикая, большая, и иногда не хватает времени, чтобы исполнить более 50 функций, которые на них возложены», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», утром 29 июня в Екатеринбурге нашли тело Далера Бобиева, о пропаже которого опекун Вероника Наумова заявила за три дня до этого. Оказалось, что смерть мальчика наступила еще несколько месяцев назад. Наумова была арестована по обвинению в убийстве. Кроме того, 30 июня прокуратура заявила, что в то время, когда мальчик еще посещал детский сад, воспитатели и медработник фиксировали повреждения на его теле, но никуда не сообщили.

Заведующая детским садом и начальник службы опеки были задержаны, однако по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотруднику детского сада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», специалисту опеки и попечительства – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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