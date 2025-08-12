Приговор убийце 5-летнего Далера Бобиева обжаловала защита

Защита Вероники Наумовой, которую суд приговорил к 24 годам колонии за убийство 5-летнего приемного ребенка Далера Бобиева, подала апелляцию.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Елену Хорову.

Напомним, 28 июля Свердловский областной суд приговорил Наумову к 24 годам колонии общего режима. Племянника Наумовой Даниила Егольникова, который принимал участие в истязании мальчика, приговорили к 5 годам колонии.

О пропаже Далера Бобиева, жившего в приемной семье, стало известно 26 июня 2023 года. Его объявили в розыск. Опекун, Вероника Наумова, заявила, что мальчик сбежал из дома в ночь на 26 июня. 29 июня Веронику Наумову задержали, поскольку появились подозрения, что она может быть причастна к исчезновению мальчика. В тот же день тело Далера нашли в гараже. Выяснилось, что он был убит еще несколько месяцев назад. В момент смерти мальчику было 5 лет.

