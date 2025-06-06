Прокуратура требует посадить опекуншу погибшего Далера Бобиева на 25 лет

В Свердловском областном суде прошли прения по делу о гибели 5-летнего Далера Бобиева. Обвиняемыми по делу проходят опекунша мальчика Вероника Наумова и ее 22-летний племянник Даниил Егольников.

На заседании выступил прокурор Свердловской области Борис Крылов. Он попросил назначить Наумовой наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии общего режима по совокупности преступлений, а Егольникову – 6 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как ранее писал «Новый День», Вероника Наумова взяла опеку над маленьким Далером в декабре 2019 года, имея в семье еще несколько приемных детей. На протяжении трех лет опекунша издевалась над ребенком, регулярно избивала его, запрещала гулять и общаться с другими детьми. К истязаниям Далера подсудимая привлекала своего несовершеннолетнего на тот момент племянника и еще двух приемных девочек.

Вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала 5-летнему Далеру ноги скотчем, избила металлической ложкой для обуви и посадила в холодную ванну, удерживая голову под водой. Мальчик захлебнулся и умер. Чтобы скрыть смерть ребенка, Наумова вынесла его тело в гараж, и всем рассказывала, что Далер находится в гостях. В течение следующего полугода женщина продолжала получать опекунские пособия – в сумме 120 тысяч рублей. Подозрительное отсутствие ребенка вызвало интерес органов опеки только к июню 2023 года. Тогда Наумова объявила, что Далер сбежал из дома. В поисках ребенка участвовало полторы тысячи неравнодушных горожан. Через несколько дней тело Далера было найдено в гараже Наумовой, а опекуншу заключили под стражу.

Веронике Наумовой и ее племяннику предъявлены обвинения по нескольким статьям: пункты «в», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», пункты «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему», пункты «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», пункты «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, не связанное с его похищением», ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений», ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Приговор будет вынесен 28 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube