Дело об убийстве 5-летнего Далера поступило в Свердловский облсуд

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело об убийстве и истязании 5-летнего Далера Бобиева.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, рассматривать дело будет судья Александр Ладин. Он известен по многим резонансным процессам – в частности, делу об убийстве из-за автомобиля 27-летней Ксении Каторгиной, а таже делу пиромана Понкратова, из-за которого в огне погибли 8 человек.

Как ранее писал «Новый День», дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

По данным следствия, Наумова получила опеку над маленьким Далером в декабре 2019 года. Помимо него в семье воспитывалось еще пятеро детей – трое своих и двое приемных. В течение трех лет обвиняемая, испытывая к приемному ребенку ненависть по национальному признаку, мучила и истязала его с особой жестокостью. Она била мальчика, запрещала ему играть с другими детьми и не выпускала на улицу. К истязаниям Далера она привлекала своего несовершеннолетнего на тот момент племянника и двух девочек, которые находились от нее в материальной зависимости.

Вечером 2 декабря Наумова связала Далеру ноги скотчем и избила его металлической ложкой для обуви. А затем засунула мальчика в ванну с холодной водой и утопила его. Она спрятала тело в спортивную сумку и вынесла в гараж. Там убитого ребенка нашли спустя полгода – после масштабных поисков, в которых участвовали тысячи горожан. Также в материалах дела указано, что обвиняемая с января по июнь 2023 года незаконно получала социальные выплаты за Далера, всего на сумму свыше 119 тысяч рублей.

Вероника Наумова, опекун 5-летнего Далера Бобиева, органами предварительного расследования обвиняется в 62 преступлениях: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (пп. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ), 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК РФ), 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), истязании (п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ), убийстве малолетнего (п.п. в,д,л ч.2 ст.105 УК РФ), мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

Второй подсудимый – Даниил Егольников, племянник Наумовой – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube