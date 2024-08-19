Экс-сотрудница опеки из дела об убийстве ребенка приговорена к штрафу

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице службы опеки Евгении Вознесенской, которая должна была следить за условиями жизни в приемной семье 5-летнего Далера Бобиева.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщину признали виновной в служебном подлоге и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей.

По данным следствия, в начале декабря 2022 года подсудимая должна была посетить Далера в приемной семье и узнать, как он живет. Вместо этого она просто поговорила с опекуном Вероникой Наумовой по телефону. Та заверила ее, что с мальчиком все хорошо. Изготовленный служащей документ потом стал основанием для того, чтобы Наумова еще полгода продолжила получать социальные выплаты на мальчика, который в момент разговора, скорее всего, уже был мертв.

Напомним, убийство Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня 2023 года Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще 2 декабря 2022 года, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, по данным следствия, Наумова получила опеку над маленьким Далером в декабре 2019 года. Вечером 2 декабря 2022 года Наумова связала Далеру ноги скотчем и избила его металлической ложкой для обуви. А затем засунула мальчика в ванну с холодной водой и утопила его. Она спрятала тело в спортивную сумку и вынесла в гараж. Там убитого ребенка нашли спустя полгода. Также в материалах дела указано, что обвиняемая с января по июнь 2023 года незаконно получала социальные выплаты на Далера, всего на сумму свыше 119 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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