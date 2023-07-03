«Ненавидящие детей выродки набирают их ради наживы», – детский омбудсмен о смерти Далера Бобиева

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец жестко раскритиковала и систему опеки, и общество в целом после гибели шестилетнего Далера Бобиева.

«Что же происходит в наших детских учреждениях, если из-за страха попасть туда дети готовы терпеть что угодно? Что делать с системой опеки, когда ненавидящие детей выродки набирают их ради наживы, издеваются и убивают? <…> Наше общество глубоко больно. Мы усердно деградируем, и в произошедшем отчасти виноват каждый из нас. С одной стороны, так хочется закрыться в своем маленьким уютном мирке и повторять как мантру – это где-то ТАМ у них творится кромешный ад, а ЗДЕСЬ у нас все хорошо. И вообще моя хата с краю. А по мне так мы все уже на краю. Уверена, что нерадивые сотрудники опеки заслужили тюремный срок по уголовной статье «Халатность». Но это не просто преступная халатность конкретных должностных лиц. Это наше общее равнодушие, которое есть высшая форма бесчеловечности», – написала Волынец в своих соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе Екатеринбург был шокирован новостями о гибели шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекунов Наумовых. 26 июня днем приемная мать Вероника Наумова сообщила в полицию и поисковые отряды о том, что мальчик пропал. Позже она рассказывала СМИ, будто у ребенка есть отклонения в развитии, и он раньше сам сбегал, но его всегда находили.

Мальчика искали три дня. 28 июня в Екатеринбург прилетели опытные специалисты «Лизы Алерт» из Москвы. Но к ночи стало понятно, что Далер скорее всего мертв: его опекуншу задержали как подозреваемую в убийстве. Тогда еще следователи были осторожны в формулировках: говорили, что женщина могла быть причастна к исчезновению ребенка. А утром 29 июля нашли тело Далера.

Оказалось, что все это время мальчик был мертв. По данным следствия, его смерть наступила за несколько месяцев до заявления о пропаже. Труп хранился в большой сумке в гараже, который арендовала Вероника Наумова. Естественно, женщина знала, что Далер мертв, и о его пропаже заявила лишь чтобы отвести от себя подозрение. Наумова арестована.

Екатеринбург, Казань, Елена Владимирова

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