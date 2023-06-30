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Пятница, 30 июня 2023, 09:24 мск

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Следователи хотят отправить под арест опекуншу шестилетнего Далера

Назначена дата избрания меры пресечения Веронике Наумовой, опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева. Следователи считают, что фигурантка дела об убийстве должна отправиться под стражу. Заседание назначено на сегодня, рассмотрение будет идти в Чкаловском районном суде с 14:00. Силовики пообещали прокомментировать ход следствия. «Новый День» будет вести трансляцию заседания в своем телеграм-канале.

Добавим, Веронику Наумову задержали 28 июня. Утром 29 июня стало известно, что мальчик погиб, его тело нашли в гаражах. Причем он умер за несколько месяцев до того, как Наумова заявила о его исчезновении. В СМИ стали появляться сведения о том, что женщина издевалась над ребенком.

Екатеринбург, Марина Иванова

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