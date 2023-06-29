Минсоцполитики проверит сотрудников, которые патронировали семью погибшего мальчика

В управлении социальной политики № 25 Чкаловского района Екатеринбурга, сотрудники которого патронировали семью погибшего Далера Бобиева, пройдет ведомственная проверка.

«Министром социальной политики Свердловской области назначена служебная проверка в управлении социальной политики № 25, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, и ряда других подведомственных структур. Будет дана оценка, не проводилась ли эта работа формально. По результатам будут приняты соответствующие управленческие решения», – сообщили в ДИПе.

Напомним, о том, что шестилетний Далер пропал, стало известно 27 июня. Якобы только тогда его опекун заметила отсутствие ребенка. Всего в семье – шестеро детей, трое приемные. У Далера есть особенности развития, и он раньше неоднократно сбегал из дома, как уверяли опекуны. Поиски Далера непрерывно велись три дня и две ночи. В мероприятиях участвовали более 1500 сотрудников разных ведомств и добровольцев. Было опрошено более 1800 человек, которые могли знать о местонахождении ребенка. Опекуна мальчика задержали, а дети сейчас находятся в соцучреждении.

Тело мальчика нашли сегодня рано утром в гараже. По данным следствия, он погиб еще несколько месяцев назад, однако тревогу никто не поднимал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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