Александр Бурков нашел новое место работы

Бывший депутат Госдумы от Свердловской области, экс-губернатор Омской области Александр Бурков теперь работает в руководстве родной для него партии «Справедливая Россия».

Об этом рассказал лидер «эсеров» Сергей Миронов. «В мае этого года из рук Владимира Путина он получил орден Почета, что стало подлинным свидетельством заслуг нашего соратника. Недавно он был назначен секретарем президиума центрального совета партии по взаимодействию с органами исполнительной власти», – написал Миронов в своем ТГ-канале.

Как уже сообщал «Новый День», Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области в октябре 2017 года. В то время он был депутатом Госдумы от «Справедливой России» и координатором СР по Свердловской области. В марте 2023 года Бурков ушел в отставку с поста губернатора по собственному желанию. На своих страницах в соцсетях он оставил сообщение для омичей: «Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы».

Екатеринбург, Омск, Евгения Вирачева

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