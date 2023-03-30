«Не та партия», внимание силовиков или выгорание: почему ушел Бурков

Александр Бурков, в прошлом – депутат Госдумы от «Справедливой России», покинул пост губернатора Омской области. В статусе врио его заменил выходец с Ямала Виталий Хоценко, бывший председатель правительства ДНР. По мнению опрошенных «Новым Днем» политологов, для ухода Буркова было несколько причин.

Одна из них – принадлежность к партии «Справедливая Россия». «В текущей ситуации нет необходимости в квотах (в губернаторском корпусе, – прим. ред.) для других политических партий, – считает президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. – С точки зрения федеральной «крыши» у Буркова ситуация была так себе. С точки зрения отношения с силовиками – сложная. Он искренне пытался, боролся, обеспечил «Единой России» хороший результат на выборах в горсовет Омска в прошлом году, но этого не хватило».

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин допускает, что наряду с другими причинами могло иметь место определенное выгорание: «Бурков сам хотел сменить работу, уйти в Совет Федерации. Это одна из версий, которые озвучиваются. Врио губернатора знаком с этим пожеланием, и, думаю, они решат этот вопрос, так или иначе».

Политолог Константин Калачев отмечает, что у Буркова было достаточно много проблем, в том числе – с внутриэлитными отношениями и разного рода скандалами. При этом, считает эксперт, нельзя говорить, что Бурков провалил работу в регионе – он относится к «середнячкам». Но вот покровителей в Москве у него не нашлось. В то время как у Омской области самой по себе в условиях СВО имеется достаточно крупный потенциал, в ней широко представлены предприятия ВПК. «А человек, которого назначили врио губернатора, несколько лет назад как раз занимался вопросами промышленного развития», – напомнил Калачев.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Александр Бурков ушел в отставку по собственному желанию. На своих страницах в соцсетях он оставил сообщение для омичей: «Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы. По-прежнему остаюсь в команде нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Уверен, что фундамент, который нам с вами удалось заложить за прошедшие пять лет, послужит дальнейшему развитию Омской области. Готов оказывать помощь и содействие новому руководству региона».

Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области в октябре 2017 года. В то время он был депутатом Госдумы от «Справедливой России» и координатором СР по Свердловской области.

Омск, Евгения Вирачева

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