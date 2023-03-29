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Среда, 29 марта 2023, 19:29 мск

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Выходец с Ямала Хоценко стал врио губернатора Омской области

Сайт Кремля

Выходец с Ямала Виталий Хоценко назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. До момента назначения он занимал пост председателя правительства Донецкой Народной Республики.

Глава государства провел рабочую встречу с г-ном Хоценко по видеосвязи 29 марта 2023 года.

Прежний губернатор Александр Бурков ушёл в отставку по собственному желанию, говорится на сайте Кремля.

Свою карьеру Хоценко начинал на Ямале, где работал директором департамента по науке и инновациям, а также помощником первого заместителя губернатора Владимира Владимирова. Затем вместе с Владимировым отправился в Ставрополье. Уже оттуда он был назначен в федеральное министерство.

Москва, Наталья Ефремова

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