Премьер-министром ДНР стал выходец с Ямала

Председателем правительства Донецкой народной республики назначен Виталий Хоценко, сообщается на официальном сайте ДНР 8 июня 2022 года. До назначения он занимал пост директора департамента Минпромторга России. Соответствующий приказ о назначении подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Свою карьеру Хоценко начинал на Ямале, где работал директором департамента по науке и инновациям, а также помощником первого заместителя губернатора Владимира Владимирова. Затем вместе с Владимировым отправился в Ставрополье. Уже оттуда он был назначен в федеральное министерство.

Донецк, Наталья Ефремова

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