«Начало интеграции в Россию»: политолог Минченко объяснил назначение выходца с Ямала премьер-министром ДНР

Назначение на пост председателя правительства ДНР российского политика Виталия Хоценко – это начало интеграции Донецкой народной республики в Россию. Так расценивает назначение политолог Евгений Минченко и именно так комментирует назначение сам глава ДНР Денис Пушилин, сообщает BFM.

О назначении 8 июня вечером сообщалось на официальном сайте ДНР.

«Он [Виталий Хоценко – прим.ред.] прошёл обучение в администрации президента по программе [Сергея] Кириенко. Плюс историческая связь с командой Геннадия Тимченко. Но я думаю, это представитель неформальной группы, что на самом деле неплохо. Это говорит о том, что в ДНР сейчас будут вкладываться серьёзные деньги, этим серьёзно будут заниматься. И будут туда в том числе делегировать доверенных людей, которые проследят за тем, чтобы все было чётко по плану и под контролем. Это прямая подготовка к тому, что будет Донецкая область в составе Российской Федерации», – заявил г-н Минченко.

Как отметил г-н Пушилин, смена правительства «вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы».

Г-н Хоценко начинал свою карьеру на Ямале. Тут он занимал пост директора департамента науки и иннноваций, а также был помощником заместителя губернатора Владимира Владимирова. После назначения г-на Владимирова губернатором Ставропольского края, Хоценко возглавил министерство энергетики, промышленности и связи этого региона.

Салехард, Москва, Наталья Ефремова

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