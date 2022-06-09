«Интеграция с Россией уже происходит»: новый премьер ДНР назвал одну из основных задач

Новый премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит. Он отметил, что в ДНР «высадилось уже много представителей администраций, правительств, муниципалитетов» от российских регионов, чтобы помочь в налаживании работы.

«Интеграция уже происходит, мы со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами», – сказал Хоценко в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что предстоит очень много работы, добавив, что Донецкой народной республике помогает «вся Россия, все регионы». «Источников финансирования много – это федеральный бюджет и бюджет ДНР, бюджеты госкорпораций, наших регионов, бизнеса», – уточнил Хоценко (цитата по ТАСС).

Одной из своих основных задач новый премьер ДНР обозначил синхронизацию республиканского законодательства с российским. «Мы идем навстречу друг другу и хотим сделать так, чтобы наше законодательство было похоже на законодательство Российской Федерации и, более того, чтобы оно было практически идентичным», – отметил Хоценко.

Кроме того, он заявил, что планирует до конца дня пятницы представить главе республики предложения по составу правительства

В среду, 8 июня, глава ДНР Денис Пушилин своим указом отправил в отставку правительство республики и его председателя. Другим указом на пост премьер-министра назначен директор департамента министерства промышленности и торговли РФ Виталий Хоценко. Пушилин заявил, что смена правительства ДНР вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

Добавим, кандидатуры в новый состав правительства ДНР Хоценко планирует представить главе ДНР до конца пятницы, 10 июня.

Донецк, Наталья Петрова

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