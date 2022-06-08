В ДНР назначен новый председатель правительства республики

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в среду, 8 июня, подписал указ о назначении директора департамента министерства промышленности и торговли РФ Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР.

В документе говорится: «В соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции Донецкой Народной Республики постановляю: назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича».

Ранее сегодня Пушилин отправил в отставку правительство ДНР и его председателя Александра Ананченко, а также поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Сегодня же парламент республики поддержал кандидатуру Хоценко.

В интервью телеканалу «Россия-24» Денис Пушилин заявил, что смена правительства ДНР была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

Виталий Павлович Хоценко до сегодняшнего дня – директор департамента Министерства промышленности и торговли РФ.

Хоценко родился в Днепропетровске. Ему 36 лет. Окончил МГУ, имеет дополнительное образование Сингапурского Института Маркетинга и Института Юриспруденции. Потом учился в магистратуре РАНХиГС и аспирантуре МГУ.

Работать начал в 2008 году начальником отдела анализа и прогнозирования «Ямал-Регион».

С 2010 года занимал ряд должностей в администрации ЯНАО, а в 2013 стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

В 2019 году назначен директором Департамента промполитики и проектного управления Минпромторга РФ.

Донецк, Иван Бабурин

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