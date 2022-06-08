В руководство ДНР назначены крупные российские чиновники

Глава ДНР Денис Пушилин в среду, 8 июня, после назначения главой правительства экс-директора департамента российского минпрома Виталий Хоценко, ввел в руководство республики двух крупных чиновников из России.

Пресс-служба администрации ДНР сообщила, что Пушилин назначил своим заместителем Александра Костомарова, ранее занимавшего должности первого зам.губернатора Ульяновской области, а также зам.главы Липецкой области.

Также глава ДНР назначил заместителем главы правительства республики Евгения Солнцева, ранее работавшего помощником министра строительства и ЖКХ России.

Донецк, Иван Бабурин

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