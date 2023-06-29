Уральским врачам повысят компенсацию за аренду жилья

Со второго полугодия 2023 года в Свердловской области почти в два раза вырастет размер компенсации аренды жилья медицинским работникам. Как сообщает ДИП, эти выплаты увеличатся до 10 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в 2023 году планируется увеличить количество получателей выплат по программе «Земский доктор» до 176 человек.

Сейчас, по данным областного минздрава, укомплектованность врачами больниц Свердловской области составляет 90%, а средним медицинским персоналом – 93%. Особого внимания требуют медучреждения на севере и северо-востоке области. Чтобы решить эту задачу, региональные власти планируют ввести коэффициент, повышающий зарплату медработников в северных территориях. Кроме того, нужно проанализировать возможность строить там больше жилья, поскольку из-за недостатка жилфонда медики не всегда могут использовать полученные в качестве меры поддержки жилищные сертификаты.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, ежегодно на работу в медицинские организации устраиваются более 1,2 тысячи молодых специалистов.

Между тем рекрутинговые платформы отмечают, что количество вакансий по врачебным специальностям намного превышает количество предложений. «Дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача – 0,3 резюме, – посчитали в службе исследований hh.ru. – В целом из 48 врачебных специализаций, попавших в анализ, в 39 количество вакансий превышает количество резюме». В рейтинг самых редких вошли специалисты, которые должны быть в каждой поликлинике: педиатры, неврологи, гинекологи.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/789326.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»