Из свердловского заксо уходит еще один депутат

Заксобрание Свердловской области покидает еще один депутат – коммунист Николай Коробейников.

Об этом сообщила в телеграм-канале спикер Людмила Бабушкина. «Депутат заксобрания Николай Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с семейными обстоятельствами. После рассмотрения заявления мандатной комиссией, решение о сложении полномочий будет принято на ближайшем заседании ЗССО 4 июля», – написала она.

74-летний Коробейников до избрания депутатом работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксо по списку КПРФ.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас в заксо осталось 48 депутатов из 50. Представитель Ирбитского округа, единоросс Виктор Шептий прошлой осенью перешел в Совет Федерации, а единоросс Алексей Коробейников сложил мандат, чтобы принять участие в довыборах по Ирбиту. Место Алексея Коробейникова «Единая Россия» планирует отдать полпреду губернатора в заксо Михаилу Ершову.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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