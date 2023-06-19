«Единая Россия» определилась с кандидатом на довыборах в заксо

Свердловское областное отделение «Единой России» приняло решение о выдвижении кандидата, который будет представлять партию власти на довыборах в областное заксо по Ирбитскому одномандатному округу.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День», единороссы выдвинут на выборах в Ирбите бывшего депутата Алексея Коробейникова.

Напомним, мандат по Ирбитскому округу освободился в сентябре 2022 года, когда заксобрание досрочно прекратило депутатские полномочия первого вице-спикера Виктора Шептия в связи с делегированием его в Совет Федерации от губернатора. В СФ Шептий стал преемником бывшего губернатора Эдуарда Росселя.

В мае 2023 года «Единая Россия» провела праймериз по отбору кандидата на довыборы по Ирбитскому округу, в них победил Алексей Коробейников. 6 июня он досрочно сложил свои депутатские полномочия.

Ирбит, Евгения Вирачева

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