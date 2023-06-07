Довыборы в заксо по округу Шептия обойдутся в 44 млн рублей

Свердловская областная избирательная комиссия утвердила смету расходов на довыборы депутата законодательного собрания по Ирбитскому одномандатному округу № 13.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областной минфин выделил на проведение довыборов 44 млн 122 тысячи рублей. Эти средства будут распределены между областным избиркомом (16 млн 274 тысячи) и нижестоящими комиссиями – 7 ТИК и 183 УИК. Кроме того, избирком определил, что для регистрации кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев им необходимо будет собрать не менее 4101 подписи избирателей.

Напомним, мандат депутата заксо по Ирбитскому округу освободился в сентябре 2022 года, когда заксобрание досрочно прекратило депутатские полномочия первого вице-спикера Виктора Шептия в связи с делегированием его в Совет Федерации от губернатора. В СФ Шептий стал преемником бывшего губернатора Эдуарда Росселя. В мае 2023 года «Единая Россия» провела праймериз по отбору кандидата на довыборы по Ирбитскому округу, в них победил депутат законодательного собрания по партийному списку Алексей Коробейников. 6 июня он досрочно сложил свои депутатские полномочия.

Ирбит, Евгения Вирачева

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