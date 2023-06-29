Суд постановил закрыть частный крематорий на Химмаше

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение по гражданскому иску о запрете эксплуатации и сносе частного крематория на Химмаше.

Как сообщили в суде, компании «Апельсин-С» запрещена эксплуатация в качестве крематория здания, расположенного по адресу: ул. Димитрова, 72. Постройку нужно снести до 29 декабря 2024 года или привести в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки. Решение может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение месяца.

Как уже сообщал «Новый День», иск в суд подали пять жительниц микрорайона Химмаш. Они выступили резко против открытия частного крематория рядом с Нижне-Исетским кладбищем. Женщин поддержал депутат ЕГД Виктор Сомиков. Он заявил, что крематорий расположен в 160 метрах от жилых домов (в одном из них живет сам депутат), что нарушает санитарно-защитные нормы. Кроме того, строительство объекта не было согласовано ни с администрацией Екатеринбурга, ни с областным министерством строительства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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