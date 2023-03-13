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Понедельник, 13 марта 2023, 15:43 мск

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Екатеринбургского депутата не будут штрафовать за пикет против крематория

Екатеринбургский депутат Виктор Сомиков, возглавивший протест жителей против открытия крематория на Химмаше, не понесет ответственности за стихийный пикет возле Чкаловского районного суда. Как сообщил «Новому Дню» сам депутат, в отделе полиции № 12 он отказался подписывать протокол по статье 20.2 КоАП РФ и написал объяснительную, которая удовлетворила полицейских. Таким образом, Сомиков был признан непричастным к организации несанкционированной акции.

Напомним, стихийный митинг состоялся 9 марта возле здания Чкаловского райсуда, где рассматривался иск пяти жителей Химмаша против открытия частного крематория рядом с Нижне-Исетским кладбищем. Как утверждает Виктор Сомиков, крематорий расположен в 160 метрах от жилых домов (в одном из них живет депутат), что нарушает санитарно-защитные нормы. Кроме того, строительство объекта не было согласовано ни с администрацией Екатеринбурга, ни с областным министерством строительства.

Депутат сообщил, что получает вопросы от избирателей по поводу крематория с 2021 года. Поэтому он содействовал тому, чтобы возмущенные горожане смогли посетить судебное заседание.

«Я хотел бы подчеркнуть работу сотрудников ОП № 12, которые максимально корректно и оперативно разобрались с этой ситуацией и приняли правильное решение. Я предполагаю, что изначально полиция получила сигнал, что возле суда будет пикет, и организатором якобы выступает депутат. Но я не был организатором. На суд приехали мои избиратели, но в наших рядах появились провокаторы, которых я не знаю. Эти молодые люди в спортивных костюмах не пошли на заседание, а прыгали с плакатами перед журналистами. А потом всучили плакаты нескольким женщинам. Когда одну девушку стали задерживать полицейские, я поехал вместе с ней в отдел полиции. Там были заготовлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ. Я написал на этом листочке, что не согласен с обвинением. Полицейские выслушали меня, взяли объяснительную и убрали протокол. На девушку протокол оформили, потому что были вещественные доказательства – ее фотография с плакатом на территории районного суда. Ей вменили участие в пикете, видимо, будет административное наказание в виде штрафа», – рассказал Виктор Сомиков.

Он уточнил, что организаторами стихийного пикета стали «неустановленные лица», и сейчас их поиском занимается полиция. Следующее заседание по иску жителей Химмаша назначено на 31 марта. Сомиков не исключил вероятности новых провокаций, при этом в беседе с «Новым Днем» подчеркнул, что «у него нет врагов» и он не выступает против частного бизнеса. Однако депутат хочет добиться соблюдения санитарного законодательства и отодвинуть крематорий от городской застройки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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