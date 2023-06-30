В Екатеринбург вернулось лето

В Екатеринбург возвращается лето. Уже сегодня будет до 27 градусов тепла, 1 июля – до +30 °C, в воскресенье и понедельник станет чуть прохладнее, +26°. А заем снова будет +28…+29.

«В пятницу на Средний Урал начнется поступление теплой воздушной массы со стороны Средней Азии, обусловленное совместным влиянием антициклона над Казахстаном и обширного циклона над европейской частью страны. Атмосферный фронт, прошедший через Свердловскую область накануне, двинется обратно на север уже как теплый. В дневное время фронту будут сопутствовать небольшие (до 1-2 мм) осадки», – объяснил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин.

Добавим, в этом году май в Свердловской области выдался очень жарким и засушливым, а первый летний месяц – довольно холодным. Средняя температура июня составила +16 °C, что на 0,8 градуса холоднее нормы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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