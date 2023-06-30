Медики вновь призвали свердловчан не купаться в местных водоемах

Санитарные врачи Свердловской области снова рекомендовали уральцам не купаться в водоемах региона.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что ни одного санитарно-эпидемиологического заключения владельцам и арендаторам пляжей в этом году до сих пор не выдано, а значит, безопасных для купания водоемов в Свердловской области нет.

Санврачи регулярно проверяют качество воды в 126 контрольных точках 95 водоемов, и результаты – неутешительные. Лабораторные исследования установили, что 61,1% отобранных проб не соответствует нормативу по санитарно-химическим показателям, 25,7% – по микробиологическим, 9,7% – по паразитологическим. Кроме того, на пляжах отобрано и исследовано 19 проб почвы, 15,8% из них не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, эти выходные на Урале будут жаркими. Уже сегодня воздух прогрелся до 27 градусов тепла, 1 июля будет до +30 °C, в воскресенье и понедельник станет чуть прохладнее, +26°. А затем снова будет +28…+29.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»