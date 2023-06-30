«Хотите в отпуск – идите в думу!» – депутат дал интересный совет участникам СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который регулярно занимается различными проблемами участников специальной военной операции, придумал, как они могут на совершенно законных основаниях получить длительный отпуск. Для этого нужно просто пойти на выборы.

«Обсуждаю в общественной приемной обращения граждан по поводу непредоставления участникам СВО отпуска. Проблема сложная. Могу понять и родных военнослужащих, и наше командование. С одной стороны, некоторые уже 7-9 месяцев дома не были, жены волнуются. С другой – ситуация на фронте ответственная, все нужны на своих местах. Вместе с тем, у военнослужащего есть интересный и абсолютно законный способ решить эту проблему. Стать зарегистрированным кандидатом на выборах. В этом случае участника СВО отправят в отпуск на весь срок избирательной кампании», – написал Иванов в своем телеграм-канале.

Отметим, что в Свердловской области в сентябре этого года пройдут выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Однако, чтобы стать кандидатом, например, от «Единой России», необходимо сначала пройти через процедуру праймериз, а она закончилась еще месяц назад. Списки других парламентских партий, скорее всего, тоже уже по большей части сформированы. Так что совет Максима Иванова все же в большей степени следует воспринимать как шуточный.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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