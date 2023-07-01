Состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП на тюменской трассе, – тяжелое и крайне тяжелое

Все пятеро детей, пострадавших накануне в аварии на тюменской трассе, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Самая младшая – пятимесячная девочка – подключена к аппарату ИВЛ.

«Пятимесячная девочка госпитализирована в Белоярскую ЦРБ, состояние крайне тяжелое. Проконсультирована очно комплексной бригадой Территориального центра медицины катастроф (детский хирург, травматолог, анестезиолог)», – сообщили в минздраве Свердловской области.

Еще четыре девочки (7, 10, 12 и 13 лет) находятся в ДГКБ № 9 Екатеринбурга в тяжелом состоянии. Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу № 36 госпитализирована мама троих детей (в том числе самой младшей), а в больницу Богдановича – в тяжелом состоянии – доставлена 20-летняя девушка. Еще одна пассажирка отделалась более легкими травмами, ее состояние ближе к удовлетворительному. Водители обеих машин серьезных травм не получили.

Напомним, накануне вечером две иномарки столкнулись лоб в лоб на трассе Екатеринбург – Тюмень. 19-летний водитель «Шевроле» выехал на встречку для обгона, но не успел вернуться в свою полосу и влетел в «Хонду». В УГИБДД по Свердловской области уточнили, что в «Шевороле» на переднем пассажирском сиденье ехала 45-летняя мама троих детей, сзади в автолюльке была пятимесячная малышка, а рядом – две ее сестры и 20-летняя девушка, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

В «Хонде» ехала семья: мама, папа и двое детей – девочки 7 и 12 лет, они были пристегнуты ремнями. Тем не менее, одна из девочек сейчас в реанимации, другой назначена операция, сообщили в УГИБДД. У мамы компрессионный перелом позвоночника.

«Установлено, что водитель «Шевроле» имеет стаж вождения почти 1 год, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза, водитель «Хонды» имеет стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 27 раз. Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения, опьянение не установлено», – сообщили в УГИБДД.

43-летний водитель «Хонды» пояснил, что водитель «Шевроле» совершал обгон, и, понимая, что не успевает, попытался уйти от столкновения, но столкновения избежать не удалось. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются, водитель, спровоцировавший ДТП дает пояснения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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