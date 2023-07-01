Проверкой по факту ДТП с 8 пострадавшими на Тюменской трассе будет заниматься Следственный комитет

Изучением материалов по факту ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень теперь будет заниматься Следственный комитет. Из-за большого количества пострадавших – их восемь – материалы проверки передали ГИБДД следователям.

«Первоначальные проверочные мероприятия проведены сотрудниками ГИБДД. С учетом значительного числа пострадавших, среди которых оказались в том числе дети, а также учитывая ряд иных обстоятельств, прокуратурой принято решение об изъятии материала и его передаче для дальнейшей проверки в следственный отдел по городу Заречный Следственного комитета России по Свердловской области. В настоящее время по этому факту сотрудниками СК России продолжается выполнение необходимых процессуальных действий по тщательному выяснению всех без исключения обстоятельств, имеющих значение для следствия», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, авария произошла накануне вечером. На трассе Екатеринбург – Тюмень лоб в лоб столкнулись две иномарки, в каждой из которых были дети. В «Хонде» ехала семья: мама, папа и двое детей – девочки 7 и 12 лет, они были пристегнуты ремнями. Тем не менее одна из девочек сейчас в реанимации, другой назначена операция, сообщили в УГИБДД. У мамы компрессионный перелом позвоночника. В «Шевроле» на переднем пассажирском сиденье ехала 45-летняя мама троих детей, сзади в автолюльке была пятимесячная малышка, а рядом – две ее сестры и 20-летняя девушка, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Младенец находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ, ее сестры, мама и 20-летняя девушка – в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Шевроле» начал обгон, но не успел завершить маневр и врезался в «Хонду».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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