Сотрудница уральского университета отдала 1,7 миллиона рублей очередным лжеброкерам

В Екатеринбурге 24-летняя методист одного из университетов, желая заработать на инвестициях, перевела лжеброкерам 1,7 миллиона рублей. Деньги девушка взяла в кредит.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, женщина обратилась с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она рассказала, что искала подработку в интернете и наткнулась на рекламу торговли на бирже и легкой прибыли. Девушка перешла по ссылке, заполнила анкету, и в этот же день ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником одной из консалтинговых компаний. Екатеринбурженке предложили работать с инвестицями, а общение вести в мессенджере. При этом нужно было перевести 5 тысяч рублей, чтобы «активировать брокерский счет» (на самом деле брокерские счета открываются бесплатно).

После этого с потерпевшей связался другой «специалист», представившаяся Анной Орловой, которая в дальнейшем и давала инструкции по «инвестированию». Девушке предложили на определенной платформе вносить денежные средства на свой виртуальный счет, покупать валюту, золото, нефть, затем продавать, и таким образом хорошо заработать. По совету Орловой потерпевшая набрала кредитов на 1,7 миллиона рублей, поскольку, якобы, при маленьких суммах инвестиций большой прибыли добиться нельзя. По обманной схеме девушка вносила деньги на свой кошелек на определенном сайте. Почти каждый день она «совершала сделки», а Орлова говорила, что через месяц можно будет обналичить заработанное.

В дальнейшем в одной из торговых операций произошла ошибка, и Анна сообщила девушке о необходимости выкупить данную сделку, в противном случае ее торговый счет «слетит», и потребовала перевести еще полтора миллиона рублей. Но в новом кредите девушке отказали, причем сотрудники банка заверили ее, что девушка попалась на удочку мошенников. Когда потерпевшая спросила у Орловой о выводе денег, та прекратила выходить на связь, а сайт был заблокирован.

В итоге общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составили 1 миллион 760 тысяч рублей (кредитные). По факту хищения денежных средств следственным подразделением полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Напомним, совсем недавно по аналогичной схеме деньги лжеброкерам отдала сотрудница банка. Она перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей, большая часть из которых тоже были кредитными.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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