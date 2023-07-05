«Все самолеты по России летят битком», – эксперты рассказали, где уральцы чаще всего отдыхают этим летом

Несмотря на высокую стоимость туров, почти все самолеты из Екатеринбурга по туристическим направлениям вылетают полными. Кроме традиционно популярных Турции, ОАЭ, Сочи и Питера, уральцы в этом году чаще выбирают курорты Северного Кавказа, оздоровление на озере Иссык-Куль, экотуризм в Карелии и на Камчатке, морской отдых в Казахстане. Эксперты говорят, что и места на рейсах, и отели выкупаются сильно заранее, поэтому горящие туры в этом году хоть и появляются, но крайне редко.

«По дальнему зарубежью вылеты осуществляются в четыре страны: Таиланд, ОАЭ, Турцию и Египет. Все они представлены несколькими городами прилета, и по Турции рассматривается вопрос расширения географии, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. – Есть много вылетов в республики бывшего СССР. По России, помимо ключевых направлений (Москва, Петербург, Сочи и Казань), мы видим большой рост потока на Северный Кавказ».

Кроме прямых рейсов, уральские туристы часто выбирают и вылеты из Москвы или других аэропортов, тем самым расширяя географию отдыха.

«Если берем зарубежные направления, кроме чартеров у нас есть разлеты через Москву и дальше по разным направлениям. Популярностью пользуются Мальдивы, которые бьют рекорды уже не первый год. В этом году появился прямой уникальный рейс в Таиланд с посадкой в Таразе, – рассказала член правления УАТ, директор туроператора Evroport Ольга Коршун. – Большой популярностью пользуется Армения. Есть прямой вылет на Иссык-Куль, который тоже многие выбирают как вариант оздоровления, учитывая высокий курс доллара».

По России эксперты отмечают рост интереса к познавательному и активному отдыху. Уральские туристы летят в Калининград, в Карелию, на Камчатку и Сахалин.

«Почти по всем направлениям все нужно бронировать заранее. Все самолеты по России летят битком», – отметила Ольга Коршун.

Горящих туров в этом году почти нет. Если они и появляются, то это не массовое явление, а редкие случаи, когда туроператорам надо срочно заполнить оставшиеся пару мест на рейсе. И речь идет, как правило, о вылете уже сегодня или завтра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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