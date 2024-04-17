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Среда, 17 апреля 2024, 10:31 мск

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Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы во Владикавказ

Авиакомпания Red Wings с 21 мая открывает прямые рейсы из Екатеринбурга во Владикавказ. Летать самолеты будут дважды в неделю

«Вылеты запланированы на каждый вторник и субботу. Первый рейс стартует уже 21 мая», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Билеты на самый первый рейс продаются от 11,5 тысячи рублей в одну сторону. На июнь – от 12,5 тысячи рублей.

Как ранее сообщал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, республики Северного Кавказа с каждым годом пользуются все большей популярностью у уральцев. В том числе многие туда полетят на ближайшие майские праздники.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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